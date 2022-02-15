Представители банка уверяют, что проблемы были точечными и на вечер 15 февраля работа сервисов возобновлена.

Важно Сайт Минобороны перестал работать

В то же время, пользователи продолжают жаловаться на работу сервисов. Сообщается, что проблемы возникли у клиентов банка из разных регионов Украины. Что именно стало причиной сбоя, в "Ощадбанке" пока не сообщили.

В то же время, на запрос Минфина в "Ощадбанке" ответили, что банк проводит проверку систем и подключает дополнительные серверы, поэтому некоторые сервисы могут временно работать в ограниченном режиме.

Глобальный сбой в "Ощадбанке" / Скриншот НВ

Не только "Ощадбанк"

Сбой 15 февраля произошел и в работе еще одного государственного банка. Речь идет о "Приватбанке", пользователи которого примерно в 17:00 не могли войти в интернет-банкинг ни через телефон, ни через ПК.

Как сказали в "Приватбанке", сбой произошел из-за проблем с сервером. Журналисты 24 канала пытаются дозвониться в пресс-службу, чтобы получить более подробный комментарий.