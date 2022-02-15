Робта сайта прекратилась днем 15 февраля. Об этом сообщает 24 канал.
К теме Приложение "Приват24" перестало работать
При попытке зайти на сайт пользователи видят код "502". При перезагрузке все остается неизменным.
Вот как сейчас выглядит сайт Минобороны / Скриншот
Также есть проблемы в работе банков
Помимо сайта Министерства обороны, 15 февраля возникли проблемы в работе "ПриватБанка" и "Ощадбанка".
Около 17:00 пользователи приложения "Приват24" при попытке зайти в систему видели сообщение "Не удалось выполнить запрос".
Также жалуются и клиенты Ощадбанка на сбои в работе банкоматов. Не работают также приложение и онлайн-сервисы, а с карточек нельзя снять или зачислить на них деньги.