Робта сайта прекратилась днем 15 февраля. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Приложение "Приват24" перестало работать

При попытке зайти на сайт пользователи видят код "502". При перезагрузке все остается неизменным.

Вот как сейчас выглядит сайт Минобороны / Скриншот

Журналисты 24 канала пытаются связаться с Министерством обороны Украины, чтобы уточнить причины перебоев работы сайта.

Также есть проблемы в работе банков

Помимо сайта Министерства обороны, 15 февраля возникли проблемы в работе "ПриватБанка" и "Ощадбанка".

Около 17:00 пользователи приложения "Приват24" при попытке зайти в систему видели сообщение "Не удалось выполнить запрос".

Также жалуются и клиенты Ощадбанка на сбои в работе банкоматов. Не работают также приложение и онлайн-сервисы, а с карточек нельзя снять или зачислить на них деньги.