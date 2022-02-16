Найбільшого удару зазнали банки, потім – сайти силових відомств України (Збройних сил, Міністерства оборони тощо). Проти ночі 16 лютого атаки пішли на урядовий портал та інші держустанови. Усе, що наразі відомо про нову масштабну кібератаку – розповідаємо на 24 каналі.

До теми "Капості агресора": "Приватбанк" ​– під масовою Ddos-атакою, але загрози для грошей нема

Кібератака 15 та 16 лютого на Україну: що сталося та хто постраждав найбільше

Атака на банки

Спершу користувачі мережі поскаржилися на проблеми з доступом до "Приватбанку". Це сталося 15 лютого приблизно о 17 годині. У банку сказали, що збій стався через проблеми з сервером. Банкомати ж працювали справно.

Що цікаво, трохи раніше цього ж дня багатьом українцям поприходили SMS нібито від "Приватбанку", у яких попереджали, що "банкомати не будуть працювати".

Далі почали скаржитися клієнти "Ощадбанку": мовляв, не працюють додаток та онлайн-сервіси, а гроші не можна зняти або зарахувати на картки.

Водночас у monobank повідомили, що атаки зазнають насправді практично всі банки – просто хтось відчуває їх менше, хтось більше. Співзасновник проєкту Олег Гороховський написав у фейсбуці навіть таке:

Якщо буде потужно штормити, будемо змушені тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити лише Україну.

Це б означало, що користувачі карток банку, які у цей час перебували за кордоном, не мали б доступу до послуг, але на території України все б працювало.

Напад на сайти силових відомств та держустанов

Далі ситуація ще погіршилася. Перестав працювати сайт Збройних сил України, а з ресурсом міністерства внутрішніх справ інколи виникали труднощі, як і з сайтом Міноборони.

Атакували хакери й Дію. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова:

З Росії та Китаю надходили "600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду".

Після відбиття цієї хвилі атака повернулася – вже із Чехії та Узбекистану.

Зрештою, у Дії не було серйозних збоїв, хоча деякі користувачі помічали проблеми з додатком.

Першу хвилю вдалося подолати

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що всі ці збої сталися через масовану Ddos-атаку (це коли на сервери сайту надходять величезна кількість запитів, які дуже важко оперативно обробити).

Після 19 години заяви щодо кібератаки пішли заспокійливі.

В "Ощадбанку", скажімо, запевнили, що всі системи банку захищені та працюють у штатному режимі.

скажімо, запевнили, що всі системи банку захищені та працюють у штатному режимі. Також у "Приватбанку" повідомили, що усунули наслідки атаки та відновили стабільну роботу систем. Однак і допустили, що напади можуть продовжитися.

Друга хвиля І вони, кібератаки, таки продовжилися – увечері 15 та вночі 16 лютого. Зокрема, виникли труднощі з доступом до сайту Кабінету Міністрів України.

Зауважимо також, що станом на 1 ночі 16 лютого не було доступу до сайтів Міносвіти та науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міністерства молоді та спорту, Міністерства інформаційної політики, Збройних сил України.

З перебоями працювали сайти Мін'юсту, Мінфіну, Мінінфраструктури, Мінцифри, Служби безпеки, МВС, МЗС, Офісу генпрокурора та Національної поліції. Користувачі мережі повідомляли й про проблеми на сайті президента.

Нагадаємо: рівно місяць тому, у ніч з 13 на 14 січня, щось схоже в Україні вже ставалося – на офіційні сайти державних установ України здійснили глобальну кібератаку.

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