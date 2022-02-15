Інформацію про те, що правоохоронці відреагували на DDOS-атаки, ввечері 15 лютого повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

До теми Під хакерську атаку потрапили майже всі українські банки та Дія

Через хакерські атаки поліція відкрила справу

У відомстві зазначили, що зловмисники здійснили потужні DDOS-атаки на низку інформаційних ресурсів України. За зверненням одного з державних банків кіберполіція почала перевірку.

У МВС нагадали, що перебої виникли в роботі вебсервісів державних банків. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

Станом на 19:30 роботу сайтів банків вдалося відновити. А робоча група фахівців з кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки.

За фактами атаки поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтями:

несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем,

умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем.

Атака на ресурси банків й урядові сайти: що відомо

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