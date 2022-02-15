Усе почалося з того, що проблеми виникли зі сайтом Міністерства оборони. Він перестав працювати. Згодом до нього "долучилися" ресурси інших відомств, повідомляє 24 канал.

До теми Сайти Міноборони та ЗСУ перестали працювати

Проблеми зі сайтами ЗСУ та МВС

При спробі зайти на сайт Збройних сил мережа видає повідомлення про те, що з ресурсом немає зв'язку.



Таке повідомлення ви побачите, коли спробуєте зайти на сайт ЗСУ / Скриншот

Водночас зі сайтами МВС та Нацполіції періодично виникають труднощі. Інколи сторінки завантажуються добре. Водночас за іншої спроби зайти на ресурс мережа видає помилку, хоча пізніше сайт таки стає доступним.



Періодично сайт МВС недоступний / Скриншот



Періодично не завантажується сайт Нацполіції / Скриншот

Важливо! Центр стратегічних комунікацій заявив, що сайти силових відомств зазнали атаки. Там не заперечують, що до неї причетна Росія.

Проблеми виникли й у роботі банків: що відомо