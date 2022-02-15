Все началось с того, что возникли проблемы с сайтом Министерства обороны. Он перестал работать. Впоследствии к нему "присоединились" ресурсы других ведомств, сообщает 24 канал.

К теме Сайты Минобороны, ВСУ и МВД перестали работать

Проблемы с сайтами ВСУ и МВД

При попытке зайти на сайт Вооруженных Сил сеть выдает сообщение о том, что с ресурсом нет связи.





Такое сообщение вы увидите, когда попытаетесь зайти на сайт ВСУ / Скриншот

В то же время, с сайтами МВД и Нацполиции периодически возникают трудности. Иногда страницы хорошо загружаются. В то же время при другой попытке зайти на ресурс сеть выдает ошибку.

Периодически сайт МВД недоступен / Скриншот

Важно! Центр стратегических коммуникаций заявил, что сайты силовых ведомств подверглись атаке. Там не отрицают, что к ней причастна Россия.

Проблемы возникли и в работе банков: что известно