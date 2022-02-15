Зауважимо, що ввечері 15 лютого користувачі додатку "Приват24" повідомили про проблеми з платежами. А також – загалом з роботою додатку.

До теми Додаток "Приват24" перестав працювати

Клієнти банку зіштовхуються з різними труднощами: комусь узагалі не виходить залогуватися у "Приват24", а комусь після входу не відображаються баланс і останні транзакції. Водночас у банку поспішили запевнити: немає жодних загроз для грошей вкладників.

Кібератака стосується виключно додатку "Приват24". Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі,

– мовиться у повідомленні.

Новина доповнюється….



