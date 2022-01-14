Українські фахівці з Мінкульту наголосили, що всупереч твердженням зловмисників, витоку даних, зокрема персональних, не відбулося.

Важливо Іноземні ЗМІ пов'язали кібератаку на Україну з російською ескалацією

За результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, перші дані дають підстави вважати, що атака була здійснена Росією.

Українські інтернет-ресурси від початку російської військової агресії атакуються вже не вперше і навіть не вдруге. Деякі кібератаки були настільки масовими, що увійшли у світові підручники для кіберфахівців. Мета таких атак – дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, а також посіяти хаос та зневіру в суспільстві,

– пояснили у Центрі інформаційної безпеки.

Останню масову атаку Центр фіксував після використання ЗСУ ударних БПЛА у зоні ООС на Донбасі – тоді хакери намагалися зламати сторінки українських медіа та громадських організацій.

"А від такої масової атаки на держоргани не було давно. Припускаємо, що нинішня пов'язана із нещодавньою поразкою Росії на переговорах щодо майбутньої співпраці України з НАТО. Хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців", – мовиться у повідомленні.

Докази причетності Росії

На російський слід вказує і хронологія поширення новини. Інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". А далі її активно розповсюдили вже російські видання Натомість українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.

Сховати "російський слід" мало б використання хакерами згадок про Волинь, ОУН – УПА, Галичину, Полісь та "інші історичні землі". Очевидно, що це зроблено навмисне, аби кинути тінь за хакерську атаку на Польщу: Росія та її проксі давно працюють над тим, аби посварити 2 дружні сусідські країни,

– додали у Центрі інформаційної безпеки.

Однак версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Зверніть увагу! Росія вкидає у кібервійну величезні ресурси, вони навіть успішно атакували США і зламували шкатулки політиків. Тому ніхто не може гарантувати 100% захист інформації, яка підключена до мережі.

Що відомо про хакерську атаку на Україну

Глобальна хакерська атака в Україні відбулася у ніч з 13 на 14 січня. Унаслідок цього роботу низки урядових сайтів було тимчасово зупинили.

Під прицілом хакерів опинилися українські сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики.

Всупереч твердженням зловмисників, витоку даних, зокрема персональних, не відбулося. Додаток Дія працює стабільно. Наразі відбувається відновлення всіх систем.

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