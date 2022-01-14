Украинские специалисты из Минкульта отметили, что вопреки утверждениям злоумышленников утечка данных, в частности персональных, не произошла.

Важно Иностранные СМИ связали кибератаку на Украину с российской эскалацией

По результатам исследования Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, первые данные дают основания полагать, что атака была совершена Россией.

Украинские интернет-ресурсы с начала российской военной агрессии атакуются уже не в первый и даже не во второй раз. Некоторые кибератаки были настолько массовыми, что вошли в мировые учебники для киберспециалистов. Цель таких атак – дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране, а также посеять хаос и разочарование в обществе,

– объяснили в Центре информационной безопасности.

Последнюю массовую атаку Центр фиксировал после использования ВСУ ударных БПЛА в зоне ООС на Донбассе – тогда хакеры пытались взломать страницы украинских медиа и общественных организаций.

"А вот такой массовой атаки на госорганы не было давно. Предполагаем, что нынешняя связана с недавним поражением России на переговорах относительно будущего сотрудничества Украины с НАТО. Хакерские действия на украинские госорганы также могут быть частью этой психологической атаки на украинцев", – говорится в сообщении.

Доказательства причастности России

На российский след указывает и хронология распространения новости. Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". А дальше ее активно распространили уже российские издания. Между тем украинские СМИ подхватили новость примерно в 7 утра.

Скрыть "российский след" должно было бы использование хакерами упоминаний о Волыни, ОУН – УПА, Галичине, Полесье и "других исторических землях". Очевидно, что это сделано умышленно, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить 2 дружественных соседских страны,

– добавили в Центре информационной безопасности.

Однако версию о причастности к атакам Польши опровергает то, что польский текст писал не носитель языка. Это Центру стратегических коммуникаций подтвердили польские коллеги.

Обратите внимание! Россия вкладывает в кибервойну огромные ресурсы, они даже успешно атаковали США и взламывали ящики политиков. Поэтому никто не может гарантировать 100% защиту информации, которая подключена к сети.

Что известно о хакерской атаке на Украину

Глобальная хакерская атака в Украине произошла в ночь с 13 на 14 января. В результате работа ряда правительственных сайтов была временно остановлена.

Под прицелом хакеров оказались украинские сайты: МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.

Вопреки утверждениям злоумышленников, утечка данных, в частности персональных, не произошла. Приложение "Дия" работает стабильно. Сейчас происходит восстановление всех систем.

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