Елемент інформаційної атаки

Правоохоронці зазначили, що інформація про закриття банкоматів – фейкова. Її поширили через спам-розсилку.

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Кіберполіція проаналізувала вміст повідомлень та встановила, що вони не несуть фішингового характеру, а є елементом інформаційної атаки і не відповідають дійсності,

– мовиться у повідомленні.

Наразі поліція встановлює всіх причетних до фейкової розсилки.

Деталі тексту SMS

Правоохоронці не уточнили про який саме банк мовиться. Однак видання OBOZREVATEL повідомило, що про "Приватбанк". Повідомлення користувачам надійшли вночі проти 15 лютого. У них писало:

"З технічних обставин банкомати ПриватБанку 15.02 не працюють. Вибачаємося".



Українцям надійшли фейкові повідомлення від нібито "Приватбанку" / Фото Нацполіції

Крім того, прессекретар фінустанови Олег Серга наголосив, що банк працює у звичному режимі. А також нагадав, що про будь-які зміни роботи установа інформує клієнтів "виключно через офіційні банківські канали інформації".

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