Грабіжник вимагав усі гроші з каси

Інцидент трапився о 17:15 у відділенні на вулиці Будівельників. Про пограбування журналістам 24 каналу розповів речник фінустанови Олег Серга.

Серга зазначив, що невідомий чоловік витягув з рюкзака предмет, схожий на зброю. Зловмисник почав погрожував ним працівниці банку й змусив її підійти до каси та віддати всі гроші. Поки касирка складала залишки за день у пакет, працівниця встигла натиснути тривожну кнопку й спрацювали сирени.

Грабіжник одразу ж втік, затримати його не встигли. Чоловік взяв частину грошей – трохи більше ніж 50 тисяч гривень,

– розповів Серга.

За інформацію про зловмисника обіцяють нагороду

Речник "Приватбанку" переконаний, що грабіжника невдовзі впіймають. Адже є свідки, й поліція вже почала працювати. Крім того, фінустанова оголосила нагороду за інформацію, яка допоможе встановити грабіжника. Зокрема пропонують 100 тисяч гривень.

Інформацію про грабіжника можна надати:

за номерами телефону 056 716 35 02 та 067 565 12 34;

електронною поштою dezhurka@pbank.com.ua,

у будь-який інший зручний спосіб.

"Приватбанк" гарантує інформаторами анонімність.

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