Зловмисники поранили власника автівки та забрали у нього близько 10 мільйонів гривень. Після цього нападники втекли.

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На місці події працювали медики швидкої, слідчі, патрульні та криміналісти.

Могли діяти по наведенню



Поліцейські намагаються встановити всі обставини злочину / Фото "Вартові.Еспресо"

Пограбування сталося у Голосіївському районі столиці на Паньківській вулиці ввечері 27 січня.

Невідомі обстріляли Skoda потерпілого. Кілька куль потрапили у чоловіка.

Після цього зловмисники підбігли до потерпілого та забрали у нього майже 10 мільйонів гривень.

Здійснивши злочин, нападники втекли на легковому Audi сірого кольору.

Скоріш за все, нападники були проінформовані про те, що у цей вечір потерпілий їздитиме з великою сумою.



Зловмисники поїхали на сірому Audi / Фото "Вартові. Еспресо"

Поліцейські опитали свідків та передали орієнтування на "німця" всім патрулям. Втім, судячи з усього, жодного ефекту заходи не принесли.

Відомо, що потерпілий вижив. Йому надали допомогу медики, після чого госпіталізували до лікарні.

За фактом пограбування правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Дивіться відео з місця зухвалого пограбування киянина:

Ще одна стрілянина у центрі Києва

25 січня серйозний інцидент зі стріляниною з гвинтівки стався на Володимирській вулиці. Представники організації "Український стяг" проводили акцію протесту в обмінному пункті неподалік від будівлі СБУ, коли на місце події приїхали охоронці. Один з інкасаторів подумав, що йдеться про пограбування, тому здійснив постріл у повітря.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо хуліганства. Винуватцю події може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.