На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці події працюють патрульні поліцейські та слідчі, які документують всі обставини замаху на вбивство.
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Замах на вбивство стався ввечері 27 січня неподалік від станції метро "Лівобережна" у Києві. Невідомий кілька разів вистрелив в елітний позашляховик.
Джерело:"Київ оперативний"
На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці події працюють патрульні поліцейські та слідчі, які документують всі обставини замаху на вбивство.
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