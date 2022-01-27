К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают патрульные полицейские и следователи, которые документируют все обстоятельства покушения на убийство.
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Покушение на убийство произошло вечером, 27 января, неподалеку от станции метро "Левобережная" в Киеве. Неизвестный несколько раз выстрелил в элитный внедорожник.
Источник:"Киев оперативный"
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают патрульные полицейские и следователи, которые документируют все обстоятельства покушения на убийство.
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