Грабитель требовал все деньги из кассы

Инцидент произошел в 17:15 в отделении на улице Строителей. Об ограблении журналистам 24 канала рассказал представитель финучреждения Олег Серга.

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Серга отметил, что неизвестный мужчина извлек из рюкзака предмет, похожий на оружие. Злоумышленник начал угрожал им работнице банка и заставил ее подойти к кассе и отдать все деньги. Пока кассирша складывала остатки за день в пакет, работница успела нажать тревожную кнопку, и сработали сирены.

Грабитель сразу же скрылся, задержать его не успели. Мужчина взял часть денег – чуть больше 50 тысяч гривен,

– рассказал Серга.

За информацию о злоумышленнике обещают награду

Представитель "Приватбанка" убежден, что грабителя вскоре поймают. Так как есть свидетели, и полиция уже начала работать. Кроме того, финучреждение объявило награду за информацию, которая поможет установить грабителя. В частности, предлагают 100 тысяч гривен.

Информацию о грабителе можно предоставить:

по номерам телефона 056 716 35 02 и 067 565 12 34;

по электронной почте dezhurka@pbank.com.ua,

любым другим удобным способом.

"Приватбанк" гарантирует информаторам анонимность.

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