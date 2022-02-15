Элемент информационной атаки

Правоохранители отметили, что информация о закрытии банкоматов – фейковая. Ее распространили через спам-рассылку.

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Киберполиция проанализировала содержание сообщений и установила, что они не несут фишингового характера, а является элементом информационной атаки и не соответствуют действительности,

– говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает всех причастных к фейковой рассылке.

Детали текста SMS

Правоохранители не уточнили о каком именно банке идет речь. Однако издание OBOZREVATEL сообщило, что о "Приватбанке". Сообщения пользователям поступили ночью на 15 февраля. В них писалось:

"По техническим обстоятельствам банкоматы Приватбанка 15.02 не работают. Извиняемся".



Украинцам поступили фейковые сообщения от якобы "Приватбанка" / Фото Нацполиции

Кроме того, пресс-секретарь финучреждения Олег Серга подчеркнул, что банк работает в обычном режиме. А также напомнил, что о любых изменениях работы учреждение информирует клиентов "исключительно через официальные банковские каналы информации".

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