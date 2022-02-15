Про відновлення систем речник "Приватбанку" розповів 24 каналу у коментарі. Деякі сервіси банку не працювали протягом однієї години.

До теми "Капості агресора": "Приватбанк" ​– під масовою Ddos-атакою, але загрози для грошей нема

"Приватбанк" відновив роботу

Банк вже усунув наслідки DDOS-атаки та відновив стабільну роботу систем.

Під час атаки не працювали частина терміналів і банкоматів. З 16:30 ми відновили роботу всіх цих сервісів,

– розповіли у банку.

Там також зазначили, що все ще може бути нестабільний доступ до Приват24. Однак у банку роблять усе, аби відновити стабільну роботу ресурсів та забезпечити доступ до всіх послуг.

Крім того, у "Приватбанку" допустили повторення таких атак та зазначили, що для захисту від них в майбутньому планують перейти у посилений режим кібербезпеки.

Доповнюємо новину...