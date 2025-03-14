Свою историю в эфире 24 Канала рассказал двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса и бывший американский морской пехотинец Нейт Вэнс. По его словам, сначала он планировал заниматься гуманитарной помощью и время от времени ездить в Соединенные Штаты по работе. Но потом все "закрутилось".

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Как попал на войну

Как рассказал Нейт Вэнс, во время волонтерства приходилось встречать некоторых новобранцев, которые даже не имели военной одежды. Он помогал им в обучении.

Сначала мы начали ездить на Восток и доставлять вещи в Киев. Я встретил некоторых новобранцев, которые все еще были в гражданской одежде. Кажется, у них даже не было военной формы. Мы начали их обучать. А потом оказались на Востоке – на Донбассе,

– рассказал Вэнс.

Военные и волонтеры всегда были удивлены, что американец взял и приехал защищать Украину от российских оккупантов. Все были очень любезными и дружественными. Было ощутимо, что Нейт – желанный гость.

Конечно, не обходилось без забавных случаев. Тогда некоторые не понимали, что такой "дед" забыл на войне.

Я немножко старше. Так они смотрели на меня, как на какого-то деда, который непонятно что делает. Но это прошло. Через какое-то время ты становишься обычным членом группы. Побратимы – хорошие люди. Поскольку я старший, то склонен смотреть на них, как на детей. Знаю, что это не так. Они – взрослые мужчины, которые выполняют чрезвычайно опасную работу и хорошо держат себя в руках. Но я все еще ничего не могу с этим поделать, ведь они вдвое моложе меня. Я склонен смотреть на них, как на детей,

– шутит Вэнс.

Одно из основных различий между ВСУ и американской армией заключается в том, что Штаты имеют самые большие военно-воздушные силы на планете. Если бы Украина имела больше современной авиации, то воевать было бы значительно легче.

Я был удивлен, насколько Украина красива

По словам Вэнса, он был подростком как раз тогда, когда заканчивалась холодная война. Тогда американская пропаганда утверждала, что Украина, как и весь остальной СССР, – это что-то серое и бесцветное. Условно, место, которое лишено радости.

Когда я приехал в Украину, то был очень удивлен тем, насколько она красива. Сейчас есть еще и другая пропаганда. Забавная, как о биолабораториях. Об этом всегда рассказывает Такер Карлсон,

– поделился своей историей Нейт Вэнс.

Добавим, 47-летний Нейт Вэнс участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. В январе 2025 года он оставил ВСУ.