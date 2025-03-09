Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Что известно о Нейте Вэнсе и что он думает о брате

Так, 47-летний Нейт Вэнс приехал в Украину в 2022 году, потому что видел, как пишется история. Американец провел в Украине три года, из которых два с половиной воевал в составе украинской армии. Вэнс в составе роты "Гонор" участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск.

Однако незадолго до инаугурации своего брата Джей Ди Вэнса на посту вице-президента в январе 2025 года Нейт оставил ВСУ.

Le Fiagro пишет, что когда Нейт услышал, как его двоюродный брат спорил с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, он разозлился.

Джей Ди – хороший, умный парень. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что это потому, что он должен угодить определенному электорату, что это политическая игра. Но то, что они (Вэнс и Трамп – 24 Канал) сделали с Зеленским, было засадой с абсолютной недобросовестностью,

– подчеркнул мужчина.

Нейт Вэнс критикует брата за его позицию, отмечая, что разочарован. "Когда Джей Ди оправдывает свое недоверие к Зеленскому теми "отчетами" которые он видел, я думал, что задохнусь", – говорит он.

Вэнс говорит, что мог бы сказать вице-президенту правду "без притворства, без личной заинтересованности". Однако тот не пытался узнать больше. Американец говорит, что он несколько раз пытался связаться со своим братом и даже оставил сообщение в офисе Вэнса. Однако ответа на него не последовало.