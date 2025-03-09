Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Джея Ди Вэнса в соцсети Х.

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Что рассказал Вэнс о неудачной прогулке с дочерью

Вице-президент США рассказал, что в субботу, когда он гулял со своей 3-летней дочкой, за ними "шла и кричала" группа проукраинских протестующих. По словам Вэнса, они выкрикивали – "Слава Украине".

На фоне этого моя дочь становилась все более тревожной и напуганной,

– пишет Джей Ди Вэнс.

Американский политик рассказал, что решил поговорить с протестующими, чтобы они "оставили в покое" его дочери. По словам вице-президента США, почти все они якобы согласились.

"Разговор был преимущественно уважительным, но если вы преследуете 3-летнего ребенка в рамках политического протеста, вы – плохой человек", – резюмировал Вэнс.

К слову, Джей Ди Вэнс был активным участником перепалки с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете 28 февраля. Политики поспорили на тему окончания войны в Украине и мира.

После этого против Вэнса начали устраивать протесты. В частности, вице-президенту США не дали покататься на лыжах на одном из американских курортов.