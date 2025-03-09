Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Джея Ді Венса у соцмережі Х.

До теми Публічні вибачення не потрібні, – Венс прокоментував звернення Зеленського до Трампа

Що розповів Венс про невдалу прогулянку з донькою

Віцепрезидент США розповів, що в суботу, коли він гуляв зі своєю 3-річною донькою, за ними "йшла і кричала" група проукраїнських протестувальників. За словами Венса, вони вигукували – "Слава Україні".

На тлі цього моя донька ставала все більш тривожною та наляканою,

– пише Джей Ді Венс.

Американський політик розповів, що вирішив поговорити з протестувальниками, щоб вони "дали спокій" його доньці. За словами віцепрезидента США, майже всі вони нібито погодилися.

"Розмова була переважно шанобливою, але якщо ви переслідуєте 3-річну дитину в рамках політичного протесту, ви – погана людина", – резюмував Венс.

До слова, Джей Ді Венс був активним учасником перепалки з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 28 лютого. Політики посперечалися на тему закінчення війни в Україні та миру.

Після цього проти Венса почали влаштовувати протести. Зокрема, віцепрезиденту США не дали покататися на лижах в одному з американських курортів.