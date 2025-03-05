Під час виступу у Конгресі Дональд Трамп оцінив звернення Зеленського. Він назвав його "важливим меседжем". Ще до того, як президент США виголосив промову, Джей Ді Венс розкритикував публічні заяви від України. Мовляв, Вашингтон очікує на приватні розмови, передає 24 Канал із посиланням на "Голос Америка".

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Що сказав Венс

Так, у кулуарах слухань в оборонному комітеті Палати представників США віцепрезидента США спитали, що Зеленський має зробити, аби налагодити стосунки з адміністрацією.

Венс заявив, що публічні вибачення і звернення не грають ролі, головне – дії. Українці, на його думку, мають приватно звернутися до Трампа і сказати, що їм потрібно. Політик наголосив, що відсутність приватних розмов з Києвом "турбує нас найбільше".

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли про те, що адміністрація США хоче публічних вибачень від Зеленського для перезавантаження відносин.