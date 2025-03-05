Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив проти пропозиції Франції та Великої Британії щодо відправки миротворців в Україну. Він заявив, що угода про корисні копалини з США "це набагато краща гарантія безпеки, ніж 20 тисяч солдатів з якоїсь випадкової країни, яка не вела війни 30 або 40 років", передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Крім скандалу в Овальному кабінеті: у Білому домі відбулася ще одна показова подія

Що відомо

Пізніше політику довелося виправдовуватися за свої слова. Його коментарі щодо миротворців з Великої Британії та Франції викликали обурення серед політиків і ветеранів у цих країнах. Вони заявили, що Венс зневажає сотні солдатів, які загинули, воюючи разом із військами США в Афганістані та Іраку. Так, наприклад, партія президента Франції Макрона "Відродження" у соцмережі "X" написала: "Французькі та британські солдати, які загинули, борючись із тероризмом, які воювали та гинули поруч з американськими військовими, заслуговують на краще, ніж зневага з боку віце-президента США".

Джей Ді Венс назвав "абсурдно нечесними" припущення, що він критикував британських чи французьких військових у своїх заявах.

Я навіть не згадую Велику Британію чи Францію в цьому фрагменті, і обидві ці країни хоробро воювали разом із США протягом останніх 20 років і навіть раніше,

– написав він у соцмережі "Х".

Венс наголосив, що він мав на увазі інші потенційні країни у складі того, що британський прем'єр-міністр Кір Стармер назвав "коаліцією охочих", яка могла б взяти участь у миротворчій місії в Україні після війни.

Водночас прессекретарка Венса Тейлор Ван Кірк зазначила, що, мовляв, жодна країна Європи не має достатніх військових ресурсів, щоб стримати Росію без американської допомоги.

"Багато з цих країн хоробро підтримували американські та натівські місії в минулому, але буде нечесно вдавати, що їхній внесок хоча б віддалено порівнянний із мобілізацією, яка була б необхідна для гіпотетичної європейської армії", – сказала вона.

До слова, віцепрезидент США прокоментував суперечку із Зеленським в Овальному кабінеті, назвавши її "чудовою телепередачею".