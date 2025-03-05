Як зауважив професор Манхеттенського університету Ігор Айзенберг в інтерв'ю 24 Каналу, це ще раз підтверджує, що Сполучені Штати прагнуть зменшити свою присутність в Європі. На тлі цього Велика Британія та Франція виступили ініціаторами створення нового оборонного союзу "Європа+".

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США вирішили ізолюватися від Європи

Мало хто помітив, але під час скандалу в Овальному кабінеті відбулася ще одна важлива подія. До Вашингтону з офіційним візитом прибула верховна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас для переговорів з державним секретарем США Марко Рубіо, однак той не зустрівся з нею, заявивши, що "занадто зайнятий".

Тобто Зеленського вигнали з Білого дому, а Каллас навіть не дозволили переступити його поріг,

– зауважив Ігор Айзенберг.

Це підтверджує, що Сполучені Штати намагаються все більше ізолюватися від Європи. У передвиборчій програмі Трампа та республіканців на 2025 рік окремо зазначено, що США мають вийти з європейських країн, залишаючи лише "ядерну парасольку" для їхнього захисту в разі потреби.

Вони виконують те, що обіцяли,

– підкреслив професор Манхеттенського університету.

Своєю чергою європейці розуміють необхідність самостійно дбати про свою безпеку, зокрема через підтримку України. Однак вони не планують розривати зв'язки зі США і намагатимуться підтримувати діалог з адміністрацією Трампа.

Саме тому президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приїжджали до Вашингтону, а голова Ради міністрів Італії Джорджія Мелоні терміново пропонує американсько-європейську зустріч.

Зауважимо, радник з нацбезпеки президента США Майк Волц сказав, що Трамп готовий відновити переговори з Україною, якщо Зеленський попросить у нього вибачення.