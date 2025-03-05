Как отметил профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг в интервью 24 Каналу, это еще раз подтверждает, что Соединенные Штаты стремятся уменьшить свое присутствие в Европе. На фоне этого Великобритания и Франция выступили инициаторами создания нового оборонного союза "Европа+".
Смотрите также Военная помощь для Украины на паузе: все, что известно о решении Трампа
США решили изолироваться от Европы
Мало кто заметил, но во время скандала в Овальном кабинете произошло еще одно важное событие. В Вашингтон с официальным визитом прибыла верховная представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас для переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио, однако тот не встретился с ней, заявив, что "слишком занят".
То есть Зеленского выгнали из Белого дома, а Каллас даже не позволили переступить его порог,
– заметил Игорь Айзенберг.
Это подтверждает, что Соединенные Штаты пытаются все больше изолироваться от Европы. В предвыборной программе Трампа и республиканцев на 2025 год отдельно указано, что США должны выйти из европейских стран, оставляя только "ядерный зонтик" для их защиты в случае необходимости.
Они выполняют то, что обещали,
– подчеркнул профессор Манхэттенского университета.
В свою очередь европейцы понимают необходимость самостоятельно заботиться о своей безопасности, в частности через поддержку Украины. Однако они не планируют разрывать связи с США и будут пытаться поддерживать диалог с администрацией Трампа.
Именно поэтому президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер приезжали в Вашингтон, а председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони срочно предлагает американо-европейскую встречу.
Заметим, советник по нацбезопасности президента США Майк Волц сказал, что Трамп готов возобновить переговоры с Украиной, если Зеленский попросит у него прощения.