Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил против предложения Франции и Великобритании относительно отправки миротворцев в Украину. Он заявил, что соглашение о полезных ископаемых с США "это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тысяч солдат из какой-то случайной страны, которая не вела войны 30 или 40 лет", передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно

Позже политику пришлось оправдываться за свои слова. Его комментарии относительно миротворцев из Великобритании и Франции вызвали возмущение среди политиков и ветеранов в этих странах. Они заявили, что Вэнс презирает сотни солдат, которые погибли, воюя вместе с войсками США в Афганистане и Ираке. Так, например, партия президента Франции Макрона "Возрождение" в соцсети "X" написала: "Французские и британские солдаты, которые погибли, борясь с терроризмом, которые воевали и погибали рядом с американскими военными, заслуживают лучшего, чем пренебрежение со стороны вице-президента США".

Джей Ди Вэнс назвал "абсурдно нечестными" предположения, что он критиковал британских или французских военных в своих заявлениях.

Я даже не упоминаю Великобританию или Францию в этом фрагменте, и обе эти страны храбро воевали вместе с США в течение последних 20 лет и даже раньше,

– написал он в соцсети "Х".

Вэнс отметил, что он имел в виду другие потенциальные страны в составе того, что британский премьер-министр Кир Стармер назвал "коалицией желающих", которая могла бы принять участие в миротворческой миссии в Украине после войны.

В то же время пресс-секретарь Вэнса Тейлор Ван Кирк отметила, что, мол, ни одна страна Европы не имеет достаточных военных ресурсов, чтобы сдержать Россию без американской помощи.

"Многие из этих стран храбро поддерживали американские и натовские миссии в прошлом, но будет нечестно делать вид, что их вклад хотя бы отдаленно сопоставим с мобилизацией, которая была бы необходима для гипотетической европейской армии", – сказала она.

К слову, вице-президент США прокомментировал спор с Зеленским в Овальном кабинете, назвав его "замечательной телепередачей".