По словам Стармера, ряд стран готовы заявить о своем вступлении в коалицию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Кира Стармера после европейского саммита в Лондоне.

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Как "коалиция желающих" поможет поддерживать мир в Украине

По словам Стармера, лидеры обсудили продолжение военной поддержки Украины, усиление экономического давления на Россию и подчеркнули необходимость участия Киева в мирных переговорах.

Он подтвердил планы собрать "коалицию желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения. В ней Великобритания должна играть ведущую роль.

"Мы будем продолжать развивать коалицию желающих защитить соглашение в Украине и гарантировать мир", – отметил премьер.

Он подчеркнул, что не все государства смогут непосредственно присоединиться, но это не означает пассивности с их стороны.

Наоборот, те, кто желает, должны усилить планирование уже сейчас и с реальной неотложностью. Великобритания готова вместе с другими поддержать это сапогами на земле и самолетами в воздухе,

– заявил он.

Он также добавил, что уже "ряд стран" выразили желание присоединиться к инициативе, однако именно они должны объявить об этом публично.

Премьер отметил, что понимает позицию тех государств, которые пока не готовы к активному участию в таком процессе, но в то же время считает, что необходимо "двигаться вперед" и "придать определенный импульс" мирным переговорам.

Напомним, Стармер уверен, что США можно вернуть к сотрудничеству с Украиной и Европой, несмотря на ссору с Зеленским.