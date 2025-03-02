За словами Стармера, низка країн готові заявити про свій вступ до коаліції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Кіра Стармера після європейського саміту у Лондоні.

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Як "коаліція охочих" допоможе підтримувати мир в Україні

За словами Стармера, лідери обговорили продовження військової підтримки України, посилення економічного тиску на Росію та наголосили на необхідності участі Києва у мирних переговорах.

Він підтвердив плани зібрати "коаліцію охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди. У ній Британія має відігравати провідну роль.

"Ми будемо продовжувати розвивати коаліцію охочих захистити угоду в Україні та гарантувати мир", – зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що не всі держави зможуть безпосередньо долучитися, але це не означає пасивності з їхнього боку.

Навпаки, ті, хто бажає, повинні посилити планування вже зараз і з реальною невідкладністю. Велика Британія готова разом з іншими підтримати це чоботами на землі і літаками в повітрі,

– заявив він.

Він також додав, що вже "низка країн" висловили бажання приєднатися до ініціативи, однак саме вони мають оголосити про це публічно.

Прем'єр зазначив, що розуміє позицію тих держав, які поки не готові до активної участі у такому процесі, але водночас вважає, що необхідно "рухатися вперед" і "надати певного імпульсу" мирним переговорам.

Нагадаємо, Стармер впевнений, що США можна повернути до співпраці з Україною та Європою, незважаючи на сварку з Зеленським.