Він зіслався на його розмову з Дональдом Трампом напередодні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Кіра Стармера після європейського саміту у Лондоні.

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Виступаючи на пресконференції після безпекового саміту в Лондоні, Стармер запевнив, що Вашингтон залишається важливим партнером у зусиллях щодо гарантування миру в Україні.

Стармер поділився, що під час його телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні, він отримав підтвердження можливості залучення Сполучених Штатів до спільної роботи у цьому напрямку.

Прем’єр, наголосив, що не може розкривати деталі розмови, але розраховує на успіх.

Я би не йшов цією дорогою, якби я не вірив, що можливий позитивний результат, який полягатиме у тому, щоби забезпечити, що ми разом – Україна, Європа та США – зможемо рухатися до сталого миру,

– заявив британський прем'єр.

Нагадаємо, Стармер заявив про готовність союзників надіслати контингент в Україну для забезпечення виконання мирної угоди.