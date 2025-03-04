В то же время Вэнс поддержал соглашение о распределении доходов от природных ресурсов между Соединенными Штатами и Украиной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что заявил Вэнс о миротворческой миссии в Украине

Вице-президент США считает, что отправка миротворческого контингента в Украину является менее эффективной в сдерживании России, чем соглашение о полезных ископаемых, которое Киев может подписать с Вашингтоном.

Отметим, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон продвигают идею создания международной миротворческой коалиции, что будет обеспечивать стабильность Украине после окончания войны.

Им уже удалось получить поддержку нескольких государств. Однако, Стармер и Макрон отмечают, что успешность инициативы зависит от Соединенных Штатов.

Впрочем, Вэнс резко отвергает это предположение, а вместо этого предпочитает пока неподписанное соглашение о редкоземельных металлах. Заметим, что, согласно ему, Украина будет платить 50% доходов от своих государственных природных ресурсов в фонд, который будет инвестировать в страну.

По мнению Трампа, наличие американских рабочих на территории Украины поможет остановить дальнейшие посягательства России.

Если вам нужны реальные гарантии безопасности, если вы действительно хотите гарантировать, что Путин больше не вторгнется в Украину, то лучшая гарантия безопасности – это предоставить американцам экономический рост в будущем Украины,

– убежден Вэнс.

Он добавляет, что "это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тысяч солдат из какой-то случайной страны, которая не вела войны 30 или 40 лет".

Эти слова Вэнса вызвали возмущение со стороны родственной партии республиканцев США – консерваторов в Лондоне. Однако, Вэнс считает, что расценивать его реакцию как пренебрежение к Великобритании или Франции "абсурдно нечестно".

Отметим, что о готовности отправить миротворцев в Украину заявил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он добавил, что страна рассматривает эффективные способы помощи украинцам и готова ко всему необходимому.