Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что сказал Вэнс о переговорах по войне

Джей Ди Вэнс на фоне остановки помощи Украине от США заявил, что ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт с Россией. По его словам, сейчас важно сесть за стол переговоров.

Власти Украины должны вернуться за стол переговоров об урегулировании конфликта и начать обсуждение с Трампом,

– заявил Вэнс.

Вэнс призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования конфликта в Украине, а не публичные заявления.

К слову, Владимир Зеленский опубликовал сообщение, в котором отметил, что ему "обидно, что так произошло", говоря о перепалке в Белом доме. Президент отметил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров и работать быстро, чтобы закончить войну.