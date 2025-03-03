Трюдо отмечает, что с самого начала Канада была "одной из сильнейших в поддержке Украины". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что заявил Трюдо об отправке войск в Украину

По словам канадского премьера, Канада рассматривает эффективные способы помощи Украине. Трюдо отметил, что "все варианты на столе" и добавил, что его страна уже подготовила до 40 тысяч украинских военных. Однако, говорит, что пока не хотел бы спешить с конкретными заявлениями по обеспечению мира.

Мы не будем спешить с обсуждениями по обеспечению мира, которого еще нет, но Канада будет присутствовать и открыта ко всему необходимому,

– заверил Трюдо.

Кроме этого, он сообщил, что в понедельник, 3 марта, встретится с королем Великобритании Чарльзом III и обсудит важные вопросы. А также добавил, что для канадцев сейчас нет ничего важнее, чем защита их суверенитета и независимости как нации.

Напомним, что после саммита европейских лидеров в Лондоне британский премьер Кир Стармер также заявил, что готов отправить войска в Украину, которые могут быть подкреплены авиацией. По его мнению, это поможет обеспечить выполнение мирного соглашения.