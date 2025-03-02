Об этом 24 Каналу на условиях анонимности сообщил чиновник Евросоюза.
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Какие результаты саммита Европы в Лондоне
Так, в нынешнем саммите европейских лидеров принимали участие Великобритания, Украина, Чехия, Германия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Швеция, Канада, Норвегия, Турция (на уровне министра иностранных дел), генсек НАТО, Политический комитет НАТО, Политический комитет
По результатам встречи участники пришли к согласию по следующим пунктам:
- Широкая поддержка стратегии "мир через силу", которая предусматривает увеличение поддержки Украины и дополнительное давление на Россию.
- Общее понимание важности продолжения тесного сотрудничества с США, в частности в рамках НАТО, чтобы обеспечить, что любое прекращение огня станет шагом к справедливому и длительному миру.
- Договоренность, что этот мир должен гарантировать суверенитет и безопасность Украины и, учитывая прошлое поведение России, мир должен быть защищен гарантиями безопасности.
- Первый уровень гарантий безопасности будут обеспечивать Вооруженные силы Украины, которые, соответственно, должны и в дальнейшем получать поддержку.
- Четкое понимание, что будущие взносы европейских стран в дополнительные гарантии безопасности должны разрабатываться в тесном сотрудничестве с США.
- Общее согласие относительно необходимости для европейских стран увеличивать расходы на оборону и усиливать военные возможности. Многие считают это важным вкладом в укрепление трансатлантических отношений.
- Необходимость дальнейшей тесной координации между странами ЕС и государствами, не входящими в ЕС.