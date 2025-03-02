Об этом 24 Каналу на условиях анонимности сообщил чиновник Евросоюза.

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Какие результаты саммита Европы в Лондоне

Так, в нынешнем саммите европейских лидеров принимали участие Великобритания, Украина, Чехия, Германия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Швеция, Канада, Норвегия, Турция (на уровне министра иностранных дел), генсек НАТО, Политический комитет НАТО, Политический комитет

По результатам встречи участники пришли к согласию по следующим пунктам: