Про це 24 Каналу на умовах анонімності повідомив посадовець Євросоюзу.

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Які результати саміту Європи у Лондоні

Так, у нинішньому саміті європейських лідерів брали участь Велика Британія, Україна, Чехія, Німеччина, Данія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Італія, Нідерланди, Польща, Румунія, Швеція, Канада, Норвегія, Туреччина (на рівні міністра закордонних справ), генсек НАТО, Політичний комітет НАТО, Політичний і безпековий комітет ЄС.

За результатами зустрічі учасники дійшли згоди у таких пунктах: