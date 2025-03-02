Про це 24 Каналу на умовах анонімності повідомив посадовець Євросоюзу.
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Які результати саміту Європи у Лондоні
Так, у нинішньому саміті європейських лідерів брали участь Велика Британія, Україна, Чехія, Німеччина, Данія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Італія, Нідерланди, Польща, Румунія, Швеція, Канада, Норвегія, Туреччина (на рівні міністра закордонних справ), генсек НАТО, Політичний комітет НАТО, Політичний і безпековий комітет ЄС.
За результатами зустрічі учасники дійшли згоди у таких пунктах:
- Широка підтримка стратегії "мир через силу", яка передбачає збільшення підтримки України та додатковий тиск на Росію.
- Спільне розуміння важливості продовження тісної співпраці зі США, зокрема в межах НАТО, щоб забезпечити, що будь-яке припинення вогню стане кроком до справедливого й тривалого миру.
- Домовленість, що цей мир має гарантувати суверенітет і безпеку України і що, враховуючи минулу поведінку Росії, мир має бути захищений безпековими гарантіями.
- Перший рівень безпекових гарантій забезпечуватимуть Збройні сили України, які, відповідно, повинні й надалі отримувати підтримку.
- Чітке розуміння, що майбутні внески європейських країн у додаткові гарантії безпеки мають розроблятися у тісній співпраці зі США.
- Загальна згода щодо необхідності для європейських країн збільшувати витрати на оборону та посилювати військові можливості. Багато хто вважає це важливим внеском у зміцнення трансатлантичних відносин.
- Необхідність подальшої тісної координації між країнами ЄС та державами, що не входять до ЄС.