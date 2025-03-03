Трюдо зазначає, що від самого початку Канада була "однією з найсильніших у підтримці України". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що заявив Трюдо про відправку військ до України

За словами канадського прем'єра, Канада розглядає найефективніші способи допомоги Україні. Трюдо зазначив, що "всі варіанти на столі" та додав, що його країна вже підготувала до 40 тисяч українських військових. Однак, каже, що наразі не хотів би поспішати з конкретними заявами щодо забезпечення миру.

Ми не будемо поспішати з обговореннями щодо забезпечення миру, якого ще немає, але Канада буде присутня та відкрита до всього необхідного,

– запевнив Трюдо.

Окрім цього, він повідомив, що у понеділок, 3 березня, зустрінеться з королем Великої Британії Чарльзом III та обговорить важливі питання. А також додав, що для канадців зараз немає нічого важливішого, ніж захист їхнього суверенітету та незалежності як нації.

Нагадаємо, що після саміту європейських лідерів у Лондоні британський прем'єр Кір Стармер також заявив, що готовий відправити війська до України, які можуть бути підкріплені авіацією. На його думку, це допоможе забезпечити виконання мирної угоди.