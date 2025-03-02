Про це 24 Каналу розповів колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Відомо, що вже лунали думки про 30 тисяч миротворців, які Європа могла б відправити до України.

До теми 30 – 40 тисяч військових з Європи в Україні: ідея Макрона актуальна, але хто надішле солдатів

Чи реалістична ідея з миротворцями

Як наголосив Шаппс, Велика Британія – на другому місці за обсягами витрат на оборону в НАТО після Сполучених Штатів. До прикладу, разом з тою ж Францією вони здатні надзвичайно швидко перекинути близько 10 тисяч військових.

Є й інші держави, які приєднаються до цієї ініціативи. Тому цифра в 30 тисяч миротворців – реалістична. Але багато що залежить від потенційної угоди про припинення вогню. Тут були б доречними допомога та гарантії від Сполучених Штатів.

Зокрема, вони мають можливість швидко виявляти та аналізувати те, що відбувається в конкретному місці на землі, у повітрі чи в космосі. Це надзвичайно важлива інформація. І це лише один з прикладів того, як могли б допомогти Штати.

Мирна угода має бути на основі гарантій безпеки зі США. Хоч вони не введуть свої війська разом з європейськими, але Трамп може дати зрозуміти Путіну, якою буде відповідь США, якщо Росія порушить умови угоди. Якими б не були домовленості, припинення вогню має супроводжуватися гарантіями безпеки від США,

– сказав Шаппс.

Крім того, європейська миротворча місія не повинна бути схожою на миротворчий захід ООН. Війська не мають втікати в разі якогось загострення. Якщо Росія нападе на миротворців, то це мало б активувати 5 статтю НАТО.

Напад на наші війська, на мою думку, мав би активувати дію 5 статті. Це – війська НАТО. Якщо на них напали, то це напад на всі країни,

– зауважив Шаппс.

Питання миротворців, цілком ймовірно, буде частиною мирної угоди. Однак її умови має визначати саме Україна. Лише нашій державі вирішувати, на які умови погоджуватися.

Нагадаємо, 2 березня у Лондоні відбувся саміт європейських лідерів щодо України. Британія та Франція оголосили про розробку плану щодо завершення війни в Україні. Також британський прем'єр Кір Стармер дав нові деталі про можливий миротворчий контингент.