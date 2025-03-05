Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував, чи буде адміністрація Трампа тиснути на Росію, щоб схилити її до переговорів про врегулювання війни проти України. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Голос Америки".

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Росіяни переживають економічні труднощі

Венсу поставили питання, чи збираються США посилити санкції щодо Росії чи вжити інших кроків для тиску на обидві сторони, щоб привести їх за стіл переговорів. він наголосив, що вважає, що закінчити цей конфлікт в інтересах Росії.

Тому ми віримо у застосування тиску на всіх, щоб зупинити вбивства, тому що це політика президента, і це в інтересах американського народу,

– пояснив Венс.

Він також відреагував на зауваження про те, що зараз це виглядає як тиск на Україну, а не тиск на Росію. Він не вважає, що це правда. Свою позицію він пояснив тим, що досі працює низка санкцій, які накладені на росіян.

Тому він вірить, що росіяни переживають економічні труднощі через війну проти України, яку Венс назвав "конфліктом".