Президент США Дональд Трамп опублікував план щодо заходів для внутрішнього виробництва "важливих мінералів і рідкоземельних елементів". Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Ці копалини важливі для економіки

Трамп анонсував важливе звернення.

Пізніше цього тижня я також зроблю історичну дію, щоб різко збільшити видобуток найважливіших мінералів і рідкоземельних елементів тут, у США,

– сказав він.

Відомо, що рідкоземельні матеріали, як графіт, літій, уран і 17 інших хімічних елементів, мають вирішальне значення для економічного зростання та національної безпеки.

Вони необхідні для виробництва електроніки, екологічно чистих енергетичних технологій, зокрема вітрових турбін, енергетичних мереж і електромобілів, а також деяких систем озброєння.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини, яку відтермінували на тлі сварки лідерів держав у Білому домі 28 лютого 2025 року.