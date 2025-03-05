Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал, будет ли администрация Трампа давить на Россию, чтобы склонить ее к переговорам об урегулировании войны против Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Россияне переживают экономические трудности

Вэнсу поставили вопрос, собираются ли США усилить санкции в отношении России или принять другие шаги для давления на обе стороны, чтобы привести их за стол переговоров. он отметил, что считает, что закончить этот конфликт в интересах России.

Поэтому мы верим в применение давления на всех, чтобы остановить убийства, потому что это политика президента, и это в интересах американского народа,

– объяснил Вэнс.

Он также отреагировал на замечание о том, что сейчас это выглядит как давление на Украину, а не давление на Россию. Он не считает, что это правда. Свою позицию он объяснил тем, что до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян.

Поэтому он верит, что россияне переживают экономические трудности из-за войны против Украины, которую Вэнс назвал "конфликтом".