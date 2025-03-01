Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Boston Globe. Отдыхать Вэнс собрался после того, как вместе с Трампом накануне поссорились с президентом Зеленским в Белом доме.

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"Вэнс = Предатель", – протестующие

В Вермонте в городе Уэйтсфилд расположен горнолыжный курорт "Шугарбуш". Именно туда должен был направиться Вэнс на семейный отдых.

Однако, зная об этом, активисты организовали проукраинский протест против него. Они вышли на улицы и держали плакаты и таблички с украинскими флагами и недоброжелательными к вице-президенту надписями.

В частности, "Вэнс = Предатель", "Зеленский – герой", "Езжай кататься на лыжах в Россию, предатель".

Проукраинские протесты в Вермонте: смотрите видео

Мир должен поддержать Украину прямо сейчас, а не подвергать президента Зеленского этому запугивающему шоу, которое состоялось вчера в Белом доме. Это было безумие,

– сказал один из протестующих, отметив, что поведение Вэнса и его слова о недостаточной благодарности Зеленского к США позорные.

В США прошли проукраинские протесты: смотрите видео

К слову, в CNN заметили, что на самом деле Зеленский выразил благодарность США, их официальным лицам или гражданам за поддержку Украины 33 раза.