Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

Дивіться також Венс каже, що протестувальники налякали його 3-річну доньку вигуками "Слава Україні"

Що відомо про Нейта Венса і що він думає про брата

Так, 47-річний Нейт Венс приїхав в Україну у 2022 році, бо бачив, як пишеться історія. Американець провів в Україні три роки, з яких два з половину воював в складі української армії. Венс у складі роти "Гонор" брав участь у боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ.

Проте незадовго до інавгурації свого брата Джей Ді Венс на посаді віцепрезидента у січні 2025 року Нейт Венс полишив ЗСУ.

Le Fiagro пише, що коли Нейт почув, як його двоюрідний брат сперечався з Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому, він розлютився.

Джей Ді – хороший, розумний хлопець. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це політична гра. Але те, що вони (Венс і Трамп – 24 Канал) зробили із Зеленським, було засідкою з абсолютною недобросовісністю,

– наголосив чоловік.

Нейт Венс критикує брата за його позицію, зазначаючи, що розчарований. "Коли Джей Ді виправдовує свою недовіру до Зеленського тими "звітами" які він бачив, я думав, що задихнуся", – каже він.

Венс каже, що міг би сказати віцепрезиденту правду "без удавання, без особистої зацікавленості". Однак той не намагався дізнатися більше. Американець каже, що він кілька разів намагався зв'язатися зі своїм братом і навіть залишив повідомлення в офісі Венса. Однак відповіді на нього не було.