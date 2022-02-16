Хакеры сработали хитро. Ведь, вероятно, им было известно, что сайт защищен от классических DDoS атак. В Минобороны говорят, что злоумышленники обнаружили уязвимые места в коде самого сайта.

Наши специалисты при поддержке всех субъектов, причастных к обеспечению кибербезопасности, осуществили настройку дополнительной защиты и провели отдельные технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала,

– уверяют в ведомстве.

Также партнеры из США сразу же предложили помощь. Они предоставили технические консультации и сервисы дополнительной защиты.

Как восстанавливали работу сайта

В первую очередь, еще до восстановления специалисты выяснили, в чем были причины нарушения, тогда скоординировали действия с другими госслужбами, такими как СБУ, СНБО и другими.

Мы понимаем природу атаки: злоумышленники ничего не взламывали, не пытались загружать канал или прекращать работу провайдера, но направили на сайт много специфических запросов, чтобы перегрузить имеющиеся серверные мощности излишними вычислениями,

– заявили в Минобороны.

​

Новость дополняется...