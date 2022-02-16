Хакери спрацювали хитро. Адже, мабуть, їм було відомо, що сайт захищений від класичних DDoS атак​. У Міноборони кажуть, що зловмисники знайшли вразливі місця у коді самого сайту.

Наші фахівці за підтримки всіх суб'єктів, причетних до забезпечення кібербезпеки, здійснили налаштування додаткового захисту та окремі технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу,

– запевняють у відомстві.

Також партнери зі США одразу запропонували допомогу. Вони надали технічні консультації та сервіси додаткового захисту.

Як відновлювали роботу сайту

Насамперед ще до відновлення фахівці з'ясували, в чому були причини порушення, тоді скоординували дії з іншими держслужбами, як СБУ, РНБО та іншими.

Ми маємо розуміння про природу атаки: зловмисники нічого не зламували, не намагались завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями,

– заявили у Міноборони.

Для того, щоб зловмисники не могли зробити інші атаки, фахівці спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США. У Міноборони попереджають, що інфраструктуру доступу треба оновити у всьому світі, тому сайт може здаватись недоступним деякий час. Але запевнили, що потім він стабільно функціонуватиме.

Атака дозволила зміцнити захист

В оборонному відомстві переконують, що ця атака дала можливість укріпити кіберзахист сайту та налагодити тісну співпрацю із закордонними партнерами та колегами із різних українських відомств. ​

​Міноборони чітко розуміють, що атаки триватимуть і через це іноді будуть тимчасові порушення в роботі сайту. Його доведеться професійно оновлювати, щоб виправляти ситуацію.

​Оновлення програмного забезпечення сайту вже запланували і воно відбудеться планово.

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