В оборонному відомстві пояснили, що сталося ввечері 15 лютого. Через DDoS-атаку фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду.
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Наразі проводяться планові технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу Міністерства оборони України.
Офіційну комунікацію здійснюватимуть через:
- сторінки Міноборони у фейсбуці та твітері;
- сайт "АрміяInform";
- радіо Армія FM.
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