В оборонному відомстві пояснили, що сталося ввечері 15 лютого. Через DDoS-атаку фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду.

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Наразі проводяться планові технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу Міністерства оборони України.

Офіційну комунікацію здійснюватимуть через:

сторінки Міноборони у фейсбуці та твітері;

сайт "АрміяInform";

радіо Армія FM.

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