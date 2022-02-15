Найбільшої атаки зазнали додатки "Ощадбанку" та "Приватбанку" й сайти силових структур – Міністерства оборони та Збройних Сил України. Також з перебоями працював сайт Міністерства внутрішніх справ.

Цікаво "Капості агресора": "Приватбанк" ​– під масовою Ddos-атакою, але загрози для грошей нема

Що кажуть у Держспецзв'язку

Ddos-атаку, якої зазнали кілька українських ресурсів, у Держспецзв'язку назвали потужною. Такі атаки спостерігають від обіду 15 лютого.

Роботу "Приват24" та "Ощад24" вдалося відновити. Сайт ЗСУ відновив свою роботу. Зараз робоча група вживає усіх необідних засобів.

Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці,

– заявили в Держспецзв'язку.