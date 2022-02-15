Наибольшей атаке подверглись приложения "Ощадбанка" и "Приватбанка" и сайты силовых структур – Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины. Также с перебоями работал сайт Министерства внутренних дел.
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Что говорят в Госспецсвязи
Ddos-атаку, которой подверглись несколько украинских ресурсов, в Госспецсвязи назвали мощной. Такие атаки наблюдаются с обеда 15 февраля.
Работу "Приват24" и "Ощад24" удалось восстановить. Сайт ВСУ возобновил свою работу. Сейчас рабочая группа использует все необходимые средства.
Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке,
– заявили в Госспецсвязи.
Что известно об атаке
- 15 февраля около 17:00 прекратили свою работу приложения "Ощадбанка", "ПриватБанка" и Министерства обороны. Вслед за ними "упали" сайты ВСУ и МВД.
- В Центре стратегических коммуникаций не исключают, что за атакой на сайты и банковские сервисы стоит Россия.
- В "ПриватБанке" заверили, что средства пользователей в безопасности.
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