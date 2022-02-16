Марія Захарова написала доволі короткий пост на фейсбуці: "15 лютого 2022 року увійде в історію як день провалу західної пропаганди війни. Осоромлені та знищені без жодного пострілу".

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І це, я вам нагадаю, написала офіційна представниця МЗС Росії. І для тих, хто до кінця не розуміє про що це вона, пояснюю.

Кілька днів тому на сторінках закордонних видань з'явилася інформація про те, що Росія визначилася з датою, коли піде війною на Україну. І от одні ЗМІ тоді схилялись до 15 лютого, а інші – до 16 лютого.

День єднання в Україні

Росія, відповідно, все заперечувала. Ми, відповідно, нікому не вірили і продовжили робити свої буденні справи, ходити на роботу, усміхатись і чистити кулемети, просто на всяк випадок.

А ще ми вирішили це відсвяткувати. А чому б ні, якщо так.

16 лютого президент України оголосив офіційно Днем єднання. Свято державне і тепер щорічно ми будемо пригадувати, як і чим у 2022 році нас намагалася налякати Росія: новим актом агресії і танками, які застрягли в болотах.

Святкуватимемо ми все це доволі скромно, бо вихідного цього дня не передбачено. Та й бюджет на святкування у нас обмежений, бо чи не щодня ми витрачаємо мільйони гривень на те, щоб утримати економіку України на плаву.

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Стримування курсу долара

У підсумку, ці мільйони гривень щодня, виливаються нам у 2 – 3 мільярди доларів щомісяця, яких не дораховуються у держбюджеті.

На що ж йдуть ці кошти, спитаєте ви? Насамперед на стримування курсу долара.

Лише в понеділок, 14 лютого, коли з'явилися нові "точні дати" нападу Росії – курс валюти знизився на 20 копійок і встановився на рівні у 28,03 гривень за долар.

Зверніть увагу! У вівторок, 15 лютого, гривня подешевшала ще більше – середній курс обміну коливався вже від 28,16 до 28,59 гривень за долар.

Підстави для падіння гривні

Водночас економічних підстав для падіння гривні немає – запевняють наші джерела в уряді. Усі "втрати", як от відтік капіталів з України на тлі новин про війну і здорожчання грошей для України на зовнішніх ринках, – влада знайшла, чим перекрити.

По-перше, Америка надала нам кредитні гарантії на мільярд доларів, по-друге, Канада, Німеччина і Франція – не відмовили нам у кредитах під низькі відсотки. Тож головною причиною, яка тисне на нацвалюту зараз є паніка.

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Про те, що паніка – є новою гібридною війною Росії проти України, кажуть і в СБУ. Там постійно аналізують різні сценарії розвитку подій, стежать за тією шаленою концентрацією фейків у соцмережах і діють. Чітко за планом. Не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а й заздалегідь.

Скласти для себе план дій раджу вам і я.

Домовтесь з близькими про дії у разі зникнення зв'язку. Кібератака росіян на стільникові мережі та провайдерів буде першою ознакою ескалації і єдиним випадком, при якому ви не зможете координувати свої дії з іншими.

У разі паніки можуть бути затори в бік заходу. Тому подумайте, як ви будете вибиратися з міста і куди. Убезпечити своїх близьких і повертайтесь боронити нашу країну. Що тут скажеш. Бережіть себе, зберігайте спокій і бороніть Україну.