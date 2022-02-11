Відповідну заяву речниця російського МЗС зробила у відповідь на заяву генсека Альянсу – Єнса Столтенберга. Він повідомив, що наразі є реальний ризик нового військового конфлікту у Європі. Усе через російські війська біля українських кордонів.

Зауважте Україна вимагає від Росії інформацію про навчання біля кордонів: у Кремля є 2 доби на відповідь

Тим часом представниця країни-агресорки традиційно звинуватила у всьому НАТО. Свою скандальну заяву Захарова зробила у той час, коли Росія продовжує стягувати свої війська до кордонів з Україною.

НАТО продовжує нарощувати присутність біля кордонів Росії і створює привід у вигляді нагнітання ситуації навколо України,

– заявила Захарова.

Зауважте! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Столтенберг про ризик

За словами Столтенберга, агресивні дії Росії дають підстави говорити про нову війну на території Європи. Кількість російських військ продовжує зростати.

Однак генсек НАТО заявив, що повної впевненості у неминучості такого військового конфлікту немає.

Розвідка регулярно повідомляє дані, що держава-окупантка продовжує стягувати своє озброєння до України. Зокрема, нещодавно Генштаб Збройних сил показав танки та самохідні гаубиці, розташовані близько до лінії розмежування.

Стягнення військ Росії у Криму, Білорусі та під Курськ триває | На цю хвилину:

Допис Захарової:

Сьогоднішні новини НАТО:

Генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що є реальний ризик нового воєнного конфлікту в Європі через ситуацію навколо України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про наміри посилити присутність Альянсу на східному напрямку на тлі напруженої ситуації навколо України.

А ось що відбувається насправді: НАТО продовжує нарощувати присутність біля кордонів Росії і створює для цього привід у вигляді нагнітання ситуації навколо України.