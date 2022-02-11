Відповідну заяву речниця російського МЗС зробила у відповідь на заяву генсека Альянсу – Єнса Столтенберга. Він повідомив, що наразі є реальний ризик нового військового конфлікту у Європі. Усе через російські війська біля українських кордонів.
Зауважте Україна вимагає від Росії інформацію про навчання біля кордонів: у Кремля є 2 доби на відповідь
Тим часом представниця країни-агресорки традиційно звинуватила у всьому НАТО. Свою скандальну заяву Захарова зробила у той час, коли Росія продовжує стягувати свої війська до кордонів з Україною.
НАТО продовжує нарощувати присутність біля кордонів Росії і створює привід у вигляді нагнітання ситуації навколо України,
– заявила Захарова.
Столтенберг про ризик
- За словами Столтенберга, агресивні дії Росії дають підстави говорити про нову війну на території Європи. Кількість російських військ продовжує зростати.
- Однак генсек НАТО заявив, що повної впевненості у неминучості такого військового конфлікту немає.
- Розвідка регулярно повідомляє дані, що держава-окупантка продовжує стягувати своє озброєння до України. Зокрема, нещодавно Генштаб Збройних сил показав танки та самохідні гаубиці, розташовані близько до лінії розмежування.
Стягнення військ Росії у Криму, Білорусі та під Курськ триває | На цю хвилину:
Допис Захарової:
Сьогоднішні новини НАТО:
Генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що є реальний ризик нового воєнного конфлікту в Європі через ситуацію навколо України.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про наміри посилити присутність Альянсу на східному напрямку на тлі напруженої ситуації навколо України.
А ось що відбувається насправді: НАТО продовжує нарощувати присутність біля кордонів Росії і створює для цього привід у вигляді нагнітання ситуації навколо України.