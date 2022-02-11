Соответствующее заявление пресс-секретарь российского МИД сделала в ответ на заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга. Он сообщил, что сейчас есть реальный риск нового военного конфликта в Европе. Все из-за российских войск у украинских границ.
Заметьте Украина требует от России информацию об учениях возле границ: у Кремля есть 2 суток на ответ
Тем временем представительница страны-агрессора традиционно обвинила во всем НАТО. Свое скандальное заявление Захарова сделала в то время, когда Россия продолжает стягивать свои войска к границам с Украиной.
НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины,
– заявила Захарова.
Столтенберг о риске
- По словам Столтенберга, агрессивные действия России дают основания говорить о новой войне на территории Европы. Количество российских войск продолжает расти.
- Однако генсек НАТО заявил, что полной уверенности в неизбежности такого военного конфликта нет.
- Разведка регулярно сообщает данные, что государство-оккупант продолжает стягивать свое вооружение к Украине. В частности, недавно Генштаб Вооруженных сил показал танки и самоходные гаубицы, расположенные близко к линии разграничения.
Стягивание войск России в Крыму, Беларуси и под Курск продолжается | На эту минуту:
Сообщение Захаровой:
Сегодняшние новости НАТО:
Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что есть реальный риск нового военного конфликта в Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерениях усилить присутствие Альянса на восточном направлении на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.
А вот что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины.