Об этом он сказал на пресконференции в Румынии, которую транслировала пресс-служба альянса, передает 24 канал.
Важно Вторжение России в Украину может произойти в любое время, даже во время Олимпиады, – Блинкен
По словам Столтенберга, именно агрессивные действия России дают основания говорить о новой войне в Европе.
Есть реальный риск нового военного конфликта в Европе, потому что наращивание российских сил продолжается,
– сказал он.
Он подчеркнул, что сейчас количество российских военных продолжает расти. В то же время Столтенберг признал: полной уверенности в неизбежности такого военного конфликта нет.
Заметим, что накануне генсек НАТО сообщил о рассмотрении альянсом возможности размещения боевых групп на Черном море в Румынии.
"Мы уже усилили наше присутствие, но рассматриваем возможность дальнейшего усиления, включая размещение боевых групп в Румынии, но не только, а также в других странах региона Черного моря", – сказал он.
Столтенберг также заявил, что решение по усилению альянса на восточном направлении на долгосрочной основе ожидается весной 2022 года.
Российская агрессия против Украины: главное
- Разведка регулярно сообщает о том, что государство-оккупант продолжает стягивать свое вооружение к нашей территории. Лишь недавно Генштаб Вооруженных сил показал танки и самоходные гаубицы, которые расположены близко к линии разграничения.
- В Великобритании не видят, что российская угроза в отношении Украины снижается. Однако премьер-министр Борис Джонсон считает, что Владимир Путин не принял окончательного решения.
- Однако мир продолжает поддерживать наше государство. Международные партнеры помогают Украине финансами и оружием.
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