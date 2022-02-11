Об этом он сказал на пресконференции в Румынии, которую транслировала пресс-служба альянса, передает 24 канал.

Важно Вторжение России в Украину может произойти в любое время, даже во время Олимпиады, – Блинкен

По словам Столтенберга, именно агрессивные действия России дают основания говорить о новой войне в Европе.

Есть реальный риск нового военного конфликта в Европе, потому что наращивание российских сил продолжается,

– сказал он.

Он подчеркнул, что сейчас количество российских военных продолжает расти. В то же время Столтенберг признал: полной уверенности в неизбежности такого военного конфликта нет.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Заметим, что накануне генсек НАТО сообщил о рассмотрении альянсом возможности размещения боевых групп на Черном море в Румынии.

"Мы уже усилили наше присутствие, но рассматриваем возможность дальнейшего усиления, включая размещение боевых групп в Румынии, но не только, а также в других странах региона Черного моря", – сказал он.

Столтенберг также заявил, что решение по усилению альянса на восточном направлении на долгосрочной основе ожидается весной 2022 года.

Российская агрессия против Украины: главное

Разведка регулярно сообщает о том, что государство-оккупант продолжает стягивать свое вооружение к нашей территории. Лишь недавно Генштаб Вооруженных сил показал танки и самоходные гаубицы, которые расположены близко к линии разграничения.

В Великобритании не видят, что российская угроза в отношении Украины снижается. Однако премьер-министр Борис Джонсон считает, что Владимир Путин не принял окончательного решения.

Однако мир продолжает поддерживать наше государство. Международные партнеры помогают Украине финансами и оружием.

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